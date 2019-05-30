شكرا لقرائتكم مدرب أوغندا يدخل دائرة اهتمام الأهلى لخلافة لاسارتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني لمنتخب أوغندا، دائرة اهتمام النادي الأهلي، للتعاقد معه خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني الحالى للقلعة الحمراء، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر الشهر المقبل. وتحدث مسئولو الأهلي مع المدير الفنى الفرنسى، بعد أن وافق محمود الخطيب رئيس النادي على التفاوض معه، وذلك للاتفاق معه على عدد من النقاط مقابل قيادة الفريق فنيا خلال الموسم المقبل عقب انتهاء عقد الأوروجويانى مارتن لاسارتي، حيث يمتلك "ديسابر" خبرات كبيرة فى قيادات الفرق الكبري والمنافسة على البطولات بالقارة السمراء، بعدما تولى قيادة الترجي التونسي والوداد المغربي والإسماعيلي المصري.

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