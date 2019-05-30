شكرا لقرائتكم صحف المغرب تنتقد استدعاء خالد بوطيب لمنتخب أسود الأطلسي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صحف المغرب تنتقد استدعاء خالد بوطيب لمنتخب أسود الأطلسي انتقدت الصحف المغربية اختيارات الفرنسي هيرفى رينارد المدير الفنى لمنتخب الأسود لبعض اللاعبين استعدادا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وأكدت صحيفة "هيسبريس" المغربية أن اختيار المدرب هيرفى رينارد لمهاجم الزمالك خالد بوطيب غير مقنع ويحمل نوعًا ما من المجاملة والمحاباة وذلك لعدة أسباب حسب وصفها أبرزها عدم لعب بوطيب سوى 568 دقيقة مع القلعة البيضاء في الدوري المصري، سجل خلالها هدفين فقط، وهو رقم ضعيف بالنسبة للاعب يفترض أنه يلعب من أجل التسجيل بالرغم من مشاركته فى الدقائق الأخيرة أمام نهضة بركان فى نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

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وأوقعت قرعة نهائيات كأس أفريقيا للأمم مصر 2019، المنتخب المغربي في المجموعة الرابعة إلى جانب كوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا، التي ستخوض مبارياتها بملعب السلام.