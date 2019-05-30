القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة نهائي دوري ابطال افريقيا 2019| موعد مباراة الوداد والترجي القادمة

نقدم لكم تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019 اليوم مجانا، في ظل متابعة موعد مشاهدة مباراة الوداد البيضاوي والترجي التونسي يوم الجمعة 31-5-2019، في مباراة العودة والإياب من مباراة نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية 2018/2019، حيث سنقدم لكم بجانب أسماء القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2019 بشكل مجاني، كذلك موعد وتوقيت بداية مشاهدة مباراة الوداد والترجي في النهائي الإفريقي يوم غد الجمعة، ومباراة الوداد والترجي ليلة الجمعة، يستقبل من خلالها نادي الترجي الرياضي الوداد البيضاوي المغربي، في دربي عربي، على أرضية الملعب الأولمبي برادس.

موعد مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019

من المنتظر أن يكون موعد مباراة الوداد والترجي الرياضي التونسي القادمة، في إياب نهائي دوري الأبطال في القارة الإفريقية، يوم الجمعة الموافق ل 31 مايو 2019 الجاري، وستنطلق مشاهدة مباراة الوداد المغربي والترجي التونسي الجمعة، في تمام الساعة التاسعة ليلا، بتوقيت غرينتش العالمي، وهو نفس توقيت المغرب، وفي تمام العاشرة ليلا، بتوقيت كل من تونس والجزائر، وفي الحادية عشر قبل منتصف الليل، بتوقيت مصر المحبلي، وفي منتصف الليل بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الوداد والترجي مباشرة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، أو لا ستكون هي مجموعة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وستعرض متابعة نهائي دوري الأبطال مباشرة، على قناة بي إن سبورت أش دي 1، ومن المنتظر أن تخصص القناة معلقين من أجل التعليق على المباراة، وسنقدم لكم أسماء معلقين نهائي دوري الأبطال فورا الإعلان عليهم بشكل رسمي فتابعونا.

القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي دوري ابطال افريقيا 2019

أما بخصوص القنوات المجانية الناقلة لنهائي دوري أبطال إفريقيا 2018/2019 مجانا في مباراة الإياب، ستكون أولا هي قناة تونس الوطنية الأرضية، وذلك في ظل منح الكاف حق بث المباراة للفريق صاحب الأرض والجمهور مجانا، كما سيكون تردد قناة إدمان اربيذجان، من بين القنوات المجانية الناقلة لمباراة الترجي والوداد، وتردد القناة على القمر الصناعي أوروبا ستار 1، هو التردد 11175، وسنقدم لكم كل جديد في الموضوع فتابعونا.

مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين الوداد والترجي، انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بين الجانبين، هدف مقابل هدف، وسجل أولا في تلك المباراة، الترجي التونسي، عن طريق اللاعب فوسينتي كولبالي في الدقيقة 44 من المباراة، وفي شوط المباراة الثاني، تمكن الوداد من تعديل نتيجة اللقاء، عن طريق المهاجم الشيخ إبراهيم كومار، وذلك في حدود الدقيقة 79 من المواجهة.

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مما يجعل موعد مباراة الوداد والترجي في مباراة العودة من نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019، يدخلها الترجي وهو آلأقرب نسبيا، من أجل التتويج بلقب الإفريقي، حيث تكفيه ننتيجة التعادل السلبي، من اجل التتويج بلقب الإفريقي، وفي المقابل على الوداد المغربي، من خلال مباراة الترجي التونسي، تحقيق نتيجة الفوز، أو التعادل بنتيجة أكثر من نتيجة لقاء الذهاب، من اجل تحقيق حلم الجماهير المغربية، والعودة من تونس بلقب عصبة الأبطال الإفريقية، مما يجعل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا في الاياب مفتوحة على كل الإحتمالات بين الطرفين.

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