شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف مفاوضات الأهلى مع مدرب أوغندا لخلافة لاسارتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب أوغندا، دائرة اهتمام النادي الأهلي، للتعاقد معه خلفاً لمارتن لاسارتي المدير الفني الحالى للقلعة الحمراء، وذلك عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى مصر الشهر المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سوبر كورة يكشف مفاوضات الأهلى مع مدرب أوغندا لخلافة لاسارتى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.