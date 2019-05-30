شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة مرتضي منصور مع لاعبي الزمالك قبل موقعة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع لاعبي الفريق والجهاز الفني على هامش التدريب الختامي للفريق استعدادا للقاء الانتاج الحربي المقرر له اليوم الخميس في المباراة المؤجلة من الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

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ووجه رئيس الزمالك التهنئة للاعبين على الفوز ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، مشديا بإصراراهم على تحقيق اللقب وإسعاد الجماهير. وطالب من اللاعبين ضرورة تحقيق الفوز في مباريات الدوري المقبلة من أجل التتويج ببطولة الدوري، مشددا على أن الفوز في جميع المباريات المقبلة يمنح الفريق البطولة حتى إذا تعادل مع الأهلي في المباراة الأخيرة في المسابقة.

وأكد رئيس الزمالك للاعبين أنه يثق فيهم وفي قدرتهم على تحقيق المزيد من البطولات في الفترة المقبلة.