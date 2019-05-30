مواعيد مباريات اليوم الخميس 30 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم الخميس الموافق 30 / 5 / 2019 فى الدورى المصرى الممتاز، تشهد مباراة وحيدة الزمالك والانتاج الحربى على ستاد بتروسبورت ومباراة حرس الحدود وبيراميدز على ستاد جهاز الرياضة العسكرى

موعد مباراة الزمالك والانتاج الحربى

تقام مباراة الزمالك والانتاج الحربى فى تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد بتروسبورت حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى

من جانبه، شدد كريستيان جروس، على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب، حيث تحدث الخواجة السويسرى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز خلال مواجهة الفريق الحربى، واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة التى يحتلها الأهلى حاليًا، مؤكدًا إنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة من المباريات المقبلة

كما رفض جروس التحدث مع اللاعبين حول مصيره مع القلعة البيضاء، وتجاهل هذا الأمر بشكل كلى، حتى لا يؤثر على تركيز اللاعبين، خاصة وأن عقده مع الزمالك سينتهى بعد مواجهة الإنتاج الحربى، ومازال الأمر غير محسوم بالنسبة لمجلس الإدارة، سواء باستمرار الخواجة حتى نهاية الموسم الكروى، أو رحيله والاستعانة بمدير فنى سواء دائم أو مؤقت لاستكمال ما يتبقى من الدورى هذا الموسم

على الجانب الأخر، طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى

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ويدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

موعد مباراة حرس الحدود وبيراميدز

تقام مباراة حرس الحدود وبيراميدز فى تمام العاشرة مساء اليوم الخميس على ستاد جهاز الرياضة العسكرى فى مواجهة لن تنقصها الإثارة

وكان حرس الحدود قد تعادل مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فى الجولة الماضية بينما فاز بيراميدز على النجوم بهدفين دون رد فى إطار نفس الجولة

ويحتل حرس الحدود المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة بعد أن لعب 32 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 12 وخسر 12 مثلهم وسجل لاعبيه 28 هدف وتلقت شباكه 35 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك فيما يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 69 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز فى 19 وتعادل فى 12 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 60 هدف وتلقت شباكه 30 هدف .

ويسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود للتمسك بالأمل الأخير للنجاة من شبح الهبوط فلا بديل أمام الفريق سوى الفوز بالمباراتين المتبقتين لضمان البقاء فى دوري الاضواء والشهرة لذا طالب لاعبيه بإستغلال عدم وجود دوافع لدى فريق بيراميدز الذى ضمن المركز الثالث ولا يبحث عن أهداف أخرى بعد ضمان ظهوره فى المسابقات الافريقية لأول مرة فى تاريخ النادى خلال الموسم الجديد مؤكداً على ضرورة حصد النقاط الثلاث لتنفيذ خطة الهروب من القاع ، على الجانب الأخر ستكون مباراة الليلة هى الظهور الأخير لبيراميدز هذا الموسم ويبحث الارجنتينى رامون دياز المدير الفنى للفريق عن مسك الختام بمواصلة قطار الانتصارات للوصول للنقطة 72 .

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت والنيل للرياضة مباريات الدورى المصرى الممتاز.