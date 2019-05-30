شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى بالدورى اليوم الخميس 30/ 5/ 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى الزمالك مع الإنتاج الحربى، فى المباراة التى ستجمعهما مساء اليوم، الخميس، حيث يرغب الفارس الأبيض فى تحقيق الفوز فى جميع المباريات المقبلة قبل مواجهة الأهلى فى أخر لقاءات الدورى، لاسيما وأن المارد الأحمر يحتل حاليًا المركز الأول برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، ويتبقى له مواجهة المقاولون والزمالك، فيما يتبقى للأبيض مواجهة الإنتاج وحرس الحدود والجونة والإسماعيلى، ثم الأهلى.

موعد مباراة الزمالك والإنتاج الحربى

تقام مباراة الزمالك والإنتاج الحربى، فى العاشرة مساء اليوم، على ستاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الحادية والثلاثون من مسابقة الدورى الممتاز.

ترتيب وعدد نقاط الزمالك والإنتاج

يدخل الزمالك المباراة محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى، برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 19 مباراة، حقق الفوز فى 20 وتعادل فى 6 وخسر 3، وأحرز لاعبوه 58 هدفًا، وسكنت شباكه 25 هدف، فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز الثانى عشر برصيد 37 نقطة، بعدما خاض 32 مباراة، حقق الفوز فى 8 وتعادل فى 13 مواجهة، وخسر 11 لقاء، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، وسكنت شباكه 41 هدف.

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جروس يرفض الحديث عن مصيره و ويرفض التفريط فى النقاط

شدد كريستيان جروس، على لاعبيه بضرورة غلق ملف الكونفدرالية الأفريقية، والتركيز فى مواجهة الإنتاج، وعدم التهاون أو الشعور بتحقيق الانجاز الأفريقى ومن ثم عدم التركيز فى أول مباراة بالدورى بعد حصد اللقب، حيث تحدث الخواجة السويسرى مع اللاعبين مطالبهم بضرورة تحقيق الفوز خلال مواجهة الفريق الحربى، واقتناص الثلاث نقاط لمواصلة الزحف نحو المقدمة التى يحتلها الأهلى حاليًا، مؤكدًا إنه لا يوجد مجال للتفريط فى أى نقطة من المباريات المقبلة.

كما رفض جروس التحدث مع اللاعبين حول مصيره مع القلعة البيضاء، وتجاهل هذا الأمر بشكل كلى، حتى لا يؤثر على تركيز اللاعبين، خاصة وأن عقده مع الزمالك سينتهى بعد مواجهة الإنتاج الحربى، ومازال الأمر غير محسوم بالنسبة لمجلس الإدارة، سواء باستمرار الخواجة حتى نهاية الموسم الكروى، أو رحيله والاستعانة بمدير فنى سواء دائم أو مؤقت لاستكمال ما يتبقى من الدورى هذا الموسم.

مختار يطالب لاعبيه بالهروب من الهبوط أمام الأبيض

طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج، لاعبيه باستغلال نشوة لاعبى الزمالك بعد الفوز بالكونفدرالية، والعمل على تحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط للهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثانى، والذى مازال يطارد الإنتاج الذى لم يحسم موقفه حتى الأن، كما شدد مختار على ضرورة استغلال تقدم جناحى الأبيض، والعمل على التسجيل من أنصاف الفرص، مع التأمين الدفاعى المحكم وعدم منح الأبيض أى فرصة للوصول إلى المرمى.