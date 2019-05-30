سوبر كورة.. ليس الزمالك وبيراميدز فقط.. 3 أندية تستفيد من انسحاب الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكشف سوبر كورة الأندية المستفيدة من انسحاب الأهلي من مسابقة الدوري، والتى يأتي في مقدمة الفرق الزمالك لأنه سيتوج بطلاً للدوري بشكل رسمي، ثم بيراميدز سيشارك في هذه الحالة في دورى أبطال إفريقيا بجانب الزمالك‘ إلى جانب 3 اندية أخرى.

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