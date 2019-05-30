شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد صانع الأزمات بين الأندية والجبلاية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعتاد أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري ، علي إثارة المشاكل و الأزمات، حيث يتفنن فى صناعتها وتصديرها للجبلاية، وهو ما ظهر جليا فى إرسال "مجاهد" قرارا بمنع ضم 4 لاعبين أجانب فى قائمة أى مباراة بالدوري، على الرغم من قيدهم فى القائمة، وذلك دون علم رئيس اتحاد الكرة وأعضائه قبل بداية الدورى الممتاز موسم 2018/2019 .
وتسببت تلك المشكلة المصدرة من أحمد مجاهد، فى إحراج مجلس الجبلاية ووضعه فى ورطة، وذلك عندما احتج العديد من الأندية فى ذلك التوقيت على هذا القرار، مما أدى لتراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة عن القرار، وأجبر مجلس الإدارة "مجاهد" على إعلان التراجع عن القرار بنفسه فى وسائل الإعلام.
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