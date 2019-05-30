شكرا لقرائتكم خبر عن عقد الصيعري للبيع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة، أن إدارة نادي الاتفاق تنوي بيع عقد اللاعب الدولي محمد الصيعري، الذي تبقى منه عامان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت المصادر أن الإدارة الاتفاقية تنوي الاستفادة من بيع عقد المهاجم محمد الصيعري وإيجاد دخل مادي يسهم في دعم خزينة النادي، في حال وصول عروض رسمية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأضافت، أن ناديي الشباب والهلال لديهما الرغبة في الظفر بخدمات الصيعري خلال فترة الانتقالات الصيفية، إلى جانب بعض الأندية المحلية الأخرى، فيما لم تتضح الصورة حيال استمرار رغبة نادي الاتحاد في الحصول على خدمات اللاعب في الفترة الصيفية القادمة، بعد أن تعثرت الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية، رغم توصل إدارتي الاتفاق والاتحاد لاتفاق بشأن بيع عقد اللاعب في الفترة الماضية، كون نادي الحزم رفض إلغاء إعارة الصيعري وعودته لنادي الاتفاق، لحاجته الماسة للاعب الذي يعتبر من ركائز الفريق الأساسية.

يذكر أن الصيعري خاض تجارب احترافية مع أندية الاتحاد وهجر والاتفاق والتعاون والحزم، ونجح في تسجيل 11 هدفا مع الحزم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم مع زملائه في بقاء الحزم في دوري الكبار.