أمير المنطقة الشرقية يستقبل بطلة «إيفريست»

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جدة - خالد شويل - واس (الدمام) استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس (الأربعاء)، المتسلقة

استقبل أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه أمس (الأربعاء)، المتسلقة السعودية منى كمال شهاب بعد نجاحها في تسلق قمة إيفريست، أعلى قمة بالعالم، إذ رفعت العلم السعودي حاملة رسالة للمجتمع لتشجيعه على اللياقة البدنية وتخفيف السمنة والوقاية من الأمراض، ومن ضمنها مرض السكري. وقدم الأمير سعود بن نايف التهنئة للمتسلقة لجهودها في توعية المجتمع وإيصال رسالتها لشرائح المجتمع كافة. فيما شكرت المتسلقة أمير المنطقة الشرقية على استقباله ودعمه وتوجيهاته السديدة غير المستغربة، التي أكدت أنها ستكون دافعا لها لتقديم المزيد من الإنجازات.

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