شكرا لقرائتكم خبر عن برونو يودع النصر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

أعلن البرازيلي برونو أوفيني قائد فريق النصر وداعه الجماهير النصراوية بعد مشوار قضاه مع العالمي، معلنا رحيله بعد أن انتهى عقده قبل أيام وعدم رغبة نادي النصر في تجديده.

وودع برونو جماهير فريقه عبر تغريدة في حسابه الرسمي في «تويتر»، كتب فيها: «‏ليس من السهل أن نقول وداعا، ولكني أريد فقط أن أقول شكرا للجميع، لقد قضيت وقتا رائعا، تركت الكثير من العاطفة داخل الملعب، وبذلت قصارى جهدي عندما وضعت هذا القميص إلى الأبد في قلبي».