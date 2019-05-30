شكرا لقرائتكم خبر عن «صم الشرقية» يستعد لبطولة كرة الطائرة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

يواصل نادي الصم بالمنطقة الشرقية مشواره الرياضي، وذلك بتكثيف تدريباته اليومية في تحضير وتجهيز فريق كرة الطائرة لخوض بطولة المملكة للصم في كرة الطائرة في الـ16 من شهر شوال القادم بمدينة الرياض.

وأوضح مدير عام نادي الصم بالمنطقة الشرقية بندر الغامدي أن النادي أعلن في وقت سابق، عبر حسابه في «تويتر»، بدء التسجيل في الأنشطة الرياضية لكرة القدم والطائرة وألعاب القوى والبولينغ، كما دعا أبناء الصم من مختلف المحافظات (الخبر، القطيف، الدمام، بقيق، الجبيل، رأس تنورة، والأحساء) للتسجيل في الألعاب بمقر النادي.

وأكد الغامدي أن النادي أعد برنامجه الرياضي وفق أهداف ترتقي لتحقيق الإنجازات ومواصلة التتويج المستحق للنادي، وذلك بعد تحقيقه أخيرا المركز الثاني على مستوى المملكة في بطولة خماسيات كرة القدم.

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وأشار إلى أن منظومة الإدارة الرياضية بالنادي تعمل على تأهيل وتدريب مستمر لأعضاء الفرق ليقدموا مستويات مميزة، معتبرا أن تحقيق النادي هذا المستوى المتقدم من الإنجاز يأتي في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي، واعدا بمواصلة الإنجازات في مختلف الرياضات المتنوعة.

واعتبر الغامدي أن تحقيق نادي الصم للإنجاز النوعي في النشاط الرياضي يصب في أهداف النادي التطويرية التي بدأها برفع مستوى برامجه التي تلبي حاجات هذه الفئة.

وأكد أن نادي الصم بالمنطقة الشرقية سيواصل مراحل العطاء والإنجاز وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030، إذ يعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع، وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء.