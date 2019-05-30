شكرا لقرائتكم خبر عن ملاحقة قانونية لمغردين أساؤوا لرئيس الأنصار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالهادي الصويان (المدينة المنورة) ‏@sawaian لجأت إدارة نادي الأنصار إلى القانون لمقاضاة عدد من المغردين الذي أساؤوا لرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الجهني. ووفقا لمصادر "الخليج 365"، فإن إدارة النادي رصدت عددا من التغريدات التي تحمل إساءات لرئيس مجلس الإدارة، ما دفعها إلى توكيل محام لتولي القضية. في حين أكد مدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد الزهراني لـ«الخليج 365» أن إدارة النادي قامت بالتنسيق مع أحد المحامين لملاحقة المسيئين، وقد بدأ في إجراءات المقاضاة، مضيفا بأن إدارة النادي بصدد إصدار بيان بخصوص ما تم تناوله في الآونة الأخيرة عبر القنوات الإعلامية.

لجأت إدارة نادي الأنصار إلى القانون لمقاضاة عدد من المغردين الذي أساؤوا لرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن الجهني. ووفقا لمصادر "الخليج 365"، فإن إدارة النادي رصدت عددا من التغريدات التي تحمل إساءات لرئيس مجلس الإدارة، ما دفعها إلى توكيل محام لتولي القضية. في حين أكد مدير المركز الإعلامي بالنادي أحمد الزهراني لـ«الخليج 365» أن إدارة النادي قامت بالتنسيق مع أحد المحامين لملاحقة المسيئين، وقد بدأ في إجراءات المقاضاة، مضيفا بأن إدارة النادي بصدد إصدار بيان بخصوص ما تم تناوله في الآونة الأخيرة عبر القنوات الإعلامية.

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