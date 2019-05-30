شكرا لقرائتكم خبر عن الزهراني يحصد الذهب في بطولة إيطاليا لكمال الأجسام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

حقق البطل السعودي عبدالله سعيد الزهراني الميدالية الذهبية في بطولة كمال الأجسام التي أقيمت أخيرا في إيطاليا عن فئة «الجونيور فيزيك»، بمشاركة أكثر من 100 دولة على مستوى العالم. وقد عبر الزهراني عن سعادته بهذا الإنجاز، مشيرا إلى أن مشاركته في البطولة جاءت نتيجة مثابرته المستمرة، كما تلقى الدعم الكبير من والديه وأسرته الذين كان لهم الفضل بعد الله في وصوله لهذا المستوى.

وقد أهدى هذا الفوز لوالدته مسفرة الزهراني، ولكل الأشخاص الذين كانوا عونا له وداعمين له في التجهيز لهذه البطولة. وقال: «أهدي كل ما حصلت عليه لأمي لأنها هي التي تستحق الفرحة، ولكل الأشخاص الذين دعموني وشجعوني في هذه اللعبة»، مطالبا بالاهتمام وتبني المواهب الرياضية ودعمها ماديا ومعنويا، وأنه يطمح لرفع اسم المملكة والاستمرار في تحقيق المزيد من البطولات.