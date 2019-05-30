شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتجنب الاتحاد ويلاقي الوحدة آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

اكتفى فريق النصر بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعه بفريق ذوب آهن الإيراني مساء أمس على استاد العربي القطري في ختام لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليتصدر الفريق الإيراني المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة والنصر ثانياً برصيد 10 نقاط. وشهد اللقاء سيطرة نصراوية في الشوط الأول وفرط عبدالله السالم بفرصة التقدم في الدقائق الأولى من المباراة بعد أن وضع الكرة بجوار القائم خارج المرمى، ومن ثم سدد حمد المنصور كرة قوية تصدى لها الحارس الإيراني بصعوبة، فيما تصدى الحارس النصراوي الشاب زيد البواردي لانفرادة إيرانية وأبعدها لركلة زاوية، وفي الشوط الثاني، واصل الحارس البواردي تألقه لا سيما في ركلات الزاوية حيث أبعد كرتين خطيرتين، كما سنحت فرصة خطيرة لفهد الجميعة الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس على دفعتين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وبهذه النتيجة يضرب فريق النصر موعداً مع فريق الوحدة الإماراتي في دور الستة عشر، فيما سيلاقي فريق الاتحاد فريق ذوب آهن الإيراني، وبذلك تأكد وصول أحد ممثلي الوطن على أقل تقدير لدور الثمانية من خلال المواجهة المنتظرة التي ستجمع الهلال بالأهلي، فيما من الممكن أن يزيد العدد في حالة تجاوز النصر والاتحاد فريقي الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني.