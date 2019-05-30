شكرا لقرائتكم خبر عن «النموذجي» يضم «كنبه» لمدة سنتين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اتفقت إدارة نادي الفتح مع لاعب وسط نادي الباطن ماجد كنبه، وذلك للانضمام لصفوف الفريق بداية من الموسم القادم بعقد يمتد لسنتين.

ومثل اللاعب ذو الـ26 عاماً في بداياته قطبي كرة القدم في المنطقة الغربية «الاتحاد» و«الأهلي»، وانتقل بعدها إلى نادي الباطن عام 2017، ليستقر أخيراً في «النموذجي» ابتداء من الموسم القادم.

من جانبه، عبر اللاعب عن سعادته بالتوقيع لنادي الفتح، مقدما شكره للقائمين على النادي لتعاملهم واهتمامهم بالتعاقد معه، متمنياً أن يكون عند حسن الظن ويقدم موسماً مميزاً برفقة زملائه لإسعاد جماهير «النموذجي».