شكرا لقرائتكم خبر عن انقلاب الراجحي في رالي كازاخستان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة)

لازال الحظ العاثر يلازم البطل السعودي يزيد بن محمد الراجحي، بطل رالي كازاخستان لعام 2018، بعد المشكلات الميكانيكية التي واجهها حتى الآن، إذ تعرض لـ«بنشر» أثناء السباق في اليوم الثاني قبل أن يتعرض لحادث انقلاب في اليوم الثالث أجبره على الخروج من السباق لإصلاح سيارته استعداداً لمرحلة اليوم الرابع.

ويعد رالي كازاخستان، الجولة الرابعة من كأس الاتحاد الدولي للسيارات «فيا» للراليات الصحراوية الطويلة «كروس كانتري»، والذي يُقام في الفترة ما بين 26 مايو وحتى 1 يونيو، إذ يسعى الراجحي لمُواصلة زخم نتائجه القوية لهذا الموسم، وذلك من خلال المنافسة على المراكز الأولى في سيارة تويوتا هايلوكس مع فريق «أوفردرايف للسباقات» البلجيكي، وبرفقة الملاح الألماني ديرك فون تسيفيتس.

وسيخوض المتسابقون ست مراحل خاصة ضمن منطقة مانكيستاو، جنوبي غرب كازخستان، والمطلة على بحر قزوين، في حين تستضيف مدينة أكتاو، عاصمة المقاطعة، خط بداية الرالي ونهايته. مع مخيم مبيت في كندرلي.