شكرا لقرائتكم خبر عن الأخضر الشاب يستعد لبنما «بالاستشفاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عاود المنتخب الوطني تحت 20 عاماً أمس (الأربعاء) تدريباته بعد وصوله لمدينة بيدغوشتش التي تستضيف مباراته الثالثة ضمن كأس العالم تحت 20 عاماً 2019، وذلك في أعقاب مباراته أمام منتخب مالي أمس الأول ضمن منافسات الجولة الثانية من المونديال.

وقسَّم الجهاز الفني للأخضر خلال الحصة التدريبية التي أقيمت على ملعب «ووخوفو» اللاعبين إلى مجموعتين، أدت المجموعة والتي شاركت في مباراة الأمس مراناً استشفائياً، في حين أجرت المجموعة الثانية مراناً على التمرير، أعقبه مران الإنهاء، ويختتم المنتخب الوطني اليوم (الخميس) تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب بنما غداً (الجمعة) في ختام دور المجموعات من منافسات كأس العالم.