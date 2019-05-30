شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور النصر يطالب بإلغاء عقد آل سالم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

‏عاتبت جماهير نادي النصر مهاجم فريقها عبدالله آل سالم، بعد ضياع العديد من الفرص المحققة أمام مرمى ذوب آهن الإيراني في المباراة التي جمعتهما أمس في الدوحة في دور المجموعات من بطولة دوري كأس آسيا، حيث كان غضب الجماهير واضحاً على المهاجم عبدالله آل سالم الذي لم يضف للفريق أي شيء منذ قدومه قبل أربعة أشهر، وطالبت الجماهير الإدارة النصراوية بإلغاء عقده في الموسم المقبل والبحث عن مهاجم آخر لتقوية الهجوم بجانب المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، حيث إن الفريق سيكون موسمه المقبل قوياً ومنافساً على جميع البطولات ومن بينها دور الـ16 من دوري أبطال آسيا «فإذا أرادت الإدارة تقوية الهجوم فعليها أن تلغي حسابات آل سالم من الفريق والبحث عن مهاجم محلي يعرف اتجاه المرمى» حسب قولهم.

يذكر أن اللاعب عبدالله آل سالم انضم إلى نادي النصر قادماً من فريق نادي الفيحاء في 4 فبراير بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم المنصرم، ووقعت معه الإدارة بعقد رسمي لثلاثة مواسم في 30 شعبان الماضي.