شكرا لقرائتكم خبر عن الحربي يحتفل بفريق الترجي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أقام عبدالله الحربي رئيس فريق الترجي من بريدة أحد أعرق فرق الحواري بمنطقة القصيم، حفلاً مبسطاً لأعضاء فريقه تقديراً لهم على ما قدموه خلال هذا الموسم والذي تكلل بتحقيق العديد من بطولات الحواري الكبرى، والتي كان آخرها بطولة أمانة البكيرية الثانية، أقوى وأكبر دورة رمضانية تقام على مستوى محافظة البكيرية، وقد حضر العديد من الإعلاميين والرياضين واللاعبين السابقين الحفل، يتقدمهم لاعب فريق الرائد فارس العمري. هذا وقد تناول الحضور وجبة السحور، هذا وقدم رئيس الترجي شكره وتقديره لـ "الخليج 365" على تفاعلها وحرصها الشديد على تغطية مثل هذه الأحداث التي تصب في صالح شباب الوطن، متمنياً أن يكون هناك دعم كبير من قبل المسؤولين لمثل هذه الدورات الرمضانية وغيرها من الدورات لما لها من فائدة تعود على شباب الوطن.

أقام عبدالله الحربي رئيس فريق الترجي من بريدة أحد أعرق فرق الحواري بمنطقة القصيم، حفلاً مبسطاً لأعضاء فريقه تقديراً لهم على ما قدموه خلال هذا الموسم والذي تكلل بتحقيق العديد من بطولات الحواري الكبرى، والتي كان آخرها بطولة أمانة البكيرية الثانية، أقوى وأكبر دورة رمضانية تقام على مستوى محافظة البكيرية، وقد حضر العديد من الإعلاميين والرياضين واللاعبين السابقين الحفل، يتقدمهم لاعب فريق الرائد فارس العمري. هذا وقد تناول الحضور وجبة السحور، هذا وقدم رئيس الترجي شكره وتقديره لـ "الخليج 365" على تفاعلها وحرصها الشديد على تغطية مثل هذه الأحداث التي تصب في صالح شباب الوطن، متمنياً أن يكون هناك دعم كبير من قبل المسؤولين لمثل هذه الدورات الرمضانية وغيرها من الدورات لما لها من فائدة تعود على شباب الوطن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحربي يحتفل بفريق الترجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.