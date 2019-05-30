شكرا لقرائتكم خبر عن «الشقردية» ينقسمون على عودة دياز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

انقسمت الجماهير الهلالية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بين معارض ومؤيد على قرار عودة المدرب دياز للإشراف على الفريق في الموسم الرياضي الجديد، حيث استرجعت الجماهير المؤيدة لعودته النقلة الكبيرة التي حققها مع الهلال إبان تدريبه له قبل موسمين والذي حقق معه الدوري وبطولة كأس الملك، بالإضافة إلى أنها ترى أن دياز عاشق ومحب للزعيم بدليل المتابعة المستمرة للفريق الهلالي وأنه سبق وأن صرح أكثر من مرة لوسائل الإعلام بأنه يتمنى العودة إلى الهلال.

أما القسم الآخر غير المؤيد لعودته للهلال مجدداً، فيرى أن إقالته من قبل مجلس الإدارة السابق بقيادة الأمير نواف بن سعد كانت لأسباب واضحة، من أهمها تسليم قيادة الفريق لابنه، بالإضافة إلى أن إقالته تمت بعد مشاورات كبيرة مع أعضاء الشرف، وعودته إلى الهلال قد تحدث مشكلات داخل البيت الهلالي واختلافاً في وجهات النظر قد يسير بالفريق الهلالي إلى طريق آخر، حسب رأي معظمهم.