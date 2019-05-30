مركز «المراقبة» يحصد لقب بطولة «الشحن الجوي»

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اختتمت مساء أمس البطولة السنوية لشركة الخطوط

اختتمت مساء أمس البطولة السنوية لشركة الخطوط السعودية للشحن لكرة القدم 2019 في نسختها التاسعة، وحصل فريق مراقبة الشحنات على الكأس بعد تغلبه على فريق إدارة المناولة الأرضية بنتيجة 3/‏2، وتوج الرئيس التنفيذي للسعودية للشحن عمر بن طلال حريري، الفريق الفائز، بمشاركة نائب رئيس النادي الأهلي السابق طارق كيال، الذي تواجد في اليوم الختامي للبطولة الرمضانية على ملاعب «فاير بول» بجدة، وقدم حريري التهنئة للفريق البطل، مشيداً بالروح الرياضية العالية والتنافس الذي ساد المباريات، وكانت البطولة انطلقت بمشاركة 7 إدارات تابعة للسعودية للشحن وذلك في إطار الأنشطة الرياضية والترفيهية التي تنظمها الشركة لجميع منسوبيها.

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