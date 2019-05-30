شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يتعادل سلبياً مع ذوب آهن في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اكتفى فريق النصر بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمعه بفريق ذوب آهن الإيراني مساء اليوم (الأربعاء) على استاد العربي القطري في ختام لقاءات دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليتصدر الفريق الإيراني المجموعة الأولى برصيد 12 نقطة والنصر ثانياً برصيد 10 نقاط.

وشهد اللقاء سيطرة نصراوية في الشوط الأول، وفرط عبدالله السالم بفرصة التقدم في الدقائق الأولى من المباراة بعد أن وضع الكرة بجوار القائم خارج المرمى، ومن ثم سدد حمد المنصور كرة قوية تصدى لها الحارس الإيراني بصعوبة، فيما تصدى الحارس النصراوي الشاب زيد البواردي لانفرادة إيرانية وأبعدها لركلة زاوية.

وفي الشوط الثاني، واصل الحارس البواردي تألقه لا سيما في ركلات الزاوية حيث أبعد كرتين خطيرتين، كما سنحت فرصة خطيرة لفهد الجميعة الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس على دفعتين، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

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وبهذه النتيجة، يضرب فريق النصر موعداً مع فريق الوحدة الإماراتي في دور الـ16، فيما سيلاقي فريق الاتحاد فريق ذوب آهن الإيراني، وبذلك تأكد وصول أحد ممثلي الوطن على أقل تقدير لدور الثمانية من خلال المواجهة المنتظرة التي ستجمع الهلال بالأهلي، فيما من الممكن أن يزيد العدد في حالة تجاوز النصر والاتحاد فريقي الوحدة الإماراتي وذوب آهن الإيراني.

وستكون مواجهات الأندية السعودية في دور الـ16 (ثمن النهائي) من دوري أبطال آسيا كالتالي:

في الذهاب، سيواجه النصر السعودي فريق الوحدة الإماراتي، فيما يلتقي الاتحاد مع ذوب آهن وذلك يوم الاثنين 5 أغسطس، فيما يلتقي الأهلي والهلال السعوديان يوم الثلاثاء 6 أغسطس.

فيما ستكون مواجهتا الإياب للنصر والاتحاد يوم الاثنين 12 أغسطس، ومواجهة الهلال والأهلي يوم الثلاثاء 13 أغسطس.