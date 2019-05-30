شكرا لقرائتكم مدحت شلبى: الأهلى وافق على نهاية الدورى بعد أمم إفريقيا لماذا يعترض الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه عن إعلان الأهلي انسحابه من الدوري بسبب اعتراضه على استكماله بعد كأس أمم إفريقيا.
وقال: "اجتمع اتحاد الكرة في وقت سابق مع مندوب من كل ناد وتحدثوا أن الدوري هذا الموسم سينتهي في أغسطس بعد كأس أمم إفريقيا بسبب الموسم الاستثنائي الذى نمر به و وافق الجميع على الفور و لم يعترض أحد".
وأكمل: "وكان حاضراً مرتضى منصور ممثل للزمالك و خالد مرتجي ممثلاً للاهلي، و حضر ممثل من كل ناد وتناقشوا فى الأمر وأجمع الجميع وفي مقدمتهم الأهلى والزمالك على هذا القرار فلماذا يعترض الأهلى الآن".
كانت هذه تفاصيل خبر مدحت شلبى: الأهلى وافق على نهاية الدورى بعد أمم إفريقيا لماذا يعترض الآن... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.