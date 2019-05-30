شكرا لقرائتكم مدحت شلبى: الأهلى وافق على نهاية الدورى بعد أمم إفريقيا لماذا يعترض الآن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الإعلامي مدحت شلبي عبر برنامجه عن إعلان الأهلي انسحابه من الدوري بسبب اعتراضه على استكماله بعد كأس أمم إفريقيا.

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وقال: "اجتمع اتحاد الكرة في وقت سابق مع مندوب من كل ناد وتحدثوا أن الدوري هذا الموسم سينتهي في أغسطس بعد كأس أمم إفريقيا بسبب الموسم الاستثنائي الذى نمر به و وافق الجميع على الفور و لم يعترض أحد".

وأكمل: "وكان حاضراً مرتضى منصور ممثل للزمالك و خالد مرتجي ممثلاً للاهلي، و حضر ممثل من كل ناد وتناقشوا فى الأمر وأجمع الجميع وفي مقدمتهم الأهلى والزمالك على هذا القرار فلماذا يعترض الأهلى الآن".