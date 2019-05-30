شكرا لقرائتكم إجازة مفتوحة للاعبى بيراميدز بعد مواجهة الحرس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت إدارةً الكرة بنادي بيراميدز برئاسة حسام البدري عبر الصفحة الرسمية للفريق منح لاعبي الفريق إجازة مفتوحة عقب مواجهة حرس الحدود والتي تقام مساء الخميس على إستاد جهاز الرياضة العسكري في ختام مباريات الفريق بالدوري. وتستمر الإجازة حتى يوم 25 يونيو المقبل، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته لبدء نشاط الموسم الجديد والذي يستهله بالمشاركة في النسخة الجديدة من كأس الكونفدرالية الإفريقية مطلع أغسطس المقبل.



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