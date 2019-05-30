مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الخميس 30-5-2019...

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جدة - عمرو شويل مواعيد مباريات الدوري المصري، وتشهد المسابقة إقامة مباراتين مساء اليوم الخميس، حيث يواجه الزمالك فريق الانتاج الحربى على ملعب "بتروسبورت"، ضمن منافسات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري، بينما يواجه بيراميدز فريق حرس الحدود، ضمن منافسات الجولة الـ34.

مواعيد مباريات الدوري المصري، ويحتل الأهلي صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 74، ويأتي في المركز الثاني فريق بيراميدز برصيد 69 نقطة، يليه الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، ثم المصري رابعاً برصيد 57 نقطة.

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019 في الدوري المصري

يواجه الزمالك فريق الانتاج الحربى على ملعب "بتروسبورت"، ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من الدوري المصري، حيث يبحث الفريق الأبيض عن تحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع منافسه التقليدي النادي الاهلي.

ويدخل الفريق الأبيض المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على فريق نهضة بركان المغربي 5-3 بركلات الترجيح، ولذلك يبحث عن استغلال هذه الدفعة لتحقيق الفوز وتقليص الفارق مع النادي الاهلي.





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موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019 في الدوري المصري

ويواجه بيراميدز فريق حرس الحدود على ملعب "جهاز الرياضة "، ضمن منافسة الجولة الـ34 من الدوري المصري.

ويبحث بيراميدز عن تحقيق انتصاراً معنوياً يختتم به موسمه الطويل، حيث إن الفريق قد استطاع أن يقدم موسم جيد خلال أول موسم له تحت المسمى الجديد، خاصة أنه قد ضمن المشاركة إفريقياً خلال الموسم المقبل.