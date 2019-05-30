شكرا لقرائتكم شوبير يفتح النار على أحمد مجاهد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب الإعلامى أحمد شوبير بتقديم اعتذار رسمى عما بدر من أحمد مجاهد عضو الجبلاية تجاه منع مصورى قناة تايم سبورت من متابعة عملهم وتصوير استعدادات استاد الدفاع الجوى لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

قال شوبير خلال تقديمه برنامج سوبر تايم على قناة تايم سبورت: "أحمد مجاهد منع فريق عمل تايم سبورت من تصوير استعدادا الدفاع الجوى لاستضافة بطولة أمم أفريقيا 2019 بالرغم من الحصول على جميع الموافقات الأمنية".

أضاف شوبير: "مجاهد اتخذ إجراء تعسفيا بمنع مصورى قناة تايم سبوت من أداء مهمتهم التى تصب فى مصلحة مصر وتساهم فى عملية التسويق الداعمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية".

Advertisements

وتعجب شوبير من تصرف مجاهد قائلا: "لماذا نضع أنفسنا فى مشاكل وأزمات نحن فى غنى عنها وهل من المقبول أن فرد يأخذ كل هذه الصلاحيات خاصة بعد سعادة الجماهير المصرية بإذاعة مباريات البطولة على قناة أرضية وهى تايم سبورت".

وطالب شوبير من رئيس اتحاد الكرة توضيح ما بدر من أحمد مجاهد خاصة أن ماحدث على مراأى ومسمع من الجميع.

اختتم :" قصة أن الإنسان يتعامل مع الناس بشئ من التعالى والعجرفة غير مطلوب وعلى المهندس هانى أبو ريدة أن يراجع حساباته فى كثير من الامور".