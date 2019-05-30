شكرا لقرائتكم مدفع الإمساك .. سونج صاحب أعلى مشاركة فى 8 نسخ لكأس الأمم الإفريقية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعد ريجوبرت سونج مدافع المنتخب الكاميروني صاحب أعلي مشاركة في نسخ مختلفة من بطولات أفريقيا. يتربع سونج على قائمة أكثر اللاعبين مشاركة فى المباريات من بطولات أفريقيا برصيد 23 لقاء. كما يعتبر سونج أكثر اللاعبين مشاركة فى نسخ مختلفة من بطولات أفريقيا بعدد 8 نسخ بالتساوى مع احمد حسن نجم منتخب مصر. وقاد سونج أسود الكاميرون للحصول على اللقب مرتين عام 2000 ،2002 .

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