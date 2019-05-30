شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي الزمالك فريق الانتاج الحربى في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "بتروسبورت" ضمن مؤجلات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري المصري.

ويبحث الزمالك عن تحقيق الفوز من أجل الحفاظ على فرصه المنافسة على لقب الدوري المصري، خاصة وسط المنافسة الشرسة التي يشهدها اللقب هذا الموسم بين قطبي الكرة المصرية.

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019، ويدخل الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 66 نقطة، بعدما خاض 29 مباراة فقط، ويحتل الأهلي الصدارة برصيد 74 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة.

ويبحث الزمالك عن تحقيق فوزاً، يضمن له الاستمرار في المنافسة الصعبة على لقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019، بينما فريق الانتاج الحربى فيدخل المباراة وهو في حالة استقرار كبيرة بعدما ضمن التوجد في بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الانتاج الحربى المركز الـ12 في ترتيب جدول الجدول برصيد 37 نقطة.

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موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019

موعد مباراة الزمالك ضد الانتاج الحربى اليوم الخميس 30-5-2019، ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة للغاية، بعدما توج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه، عقب الفوز على نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح.

ويحاول الفريق الأبيض استغلال هذه الدفعة المعنوية الكبيرة، لتحقيق فوزاً كبيراً وهاماً، حتى يقلص الفارق مع غريمه التقليدي فريق الأهلي.