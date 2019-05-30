شكرا لقرائتكم تاكيس جونايس: عبد المنصف صنع ثلاثة أهداف أكثر من كل حراس الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث المدير الفني لوادي دجلة تاكيس جوناس حول مسيرة فريقه هذا الموسم، ووصفها بالرائعة وأنه يستخدم استراتيجية واحدة في جميع المباريات.

وقال المدرب اليونانى: "نجحنا في الذي نريده يكفي أننا نجعل الخصم يغير طريقته من أجل طريقة لعبنا، ونلعب طوال المباراة برتم سريع وأعتقد أن الجميع أشاد بنا".

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وتابع: "محمد عبد المنصف قدم مستويات رائعة و صنع ثلاثة أهداف لو جمعنا جميع الحراس مش هنلاقيهم معاهم الرقم دا، وستشاهدون وادي دجلة الموسم القادم من أقوى أربعة فرق داخل الدوري المصري".

وأتم: "لو دربت حسام عرفات عندما كان سنه 20 عاما لجعلت منه يلعب في أفضل الفرق في العالم، فهو صنع 8 أهداف ويقدم أداء أكثر من رائع معنا هذا الموسم".