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جدة - عمرو شويل خافيير أجيرى يستخدم حق الفيتو ضد أحمد مجاهد طلب المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة ضرورة ابعاد أحمد مجاهد عن معسكر الفراعنة أو التدخل فى تفاصيل الفترة المقبلة.

وكان أحمد مجاهد قد صدر أزمة فى المعسكر الأول لخافيير أجيرى قبل تولى إيهاب لهيطة مسئولية مدير المنتخب بعدما تدخل بشكل كبير فى كل تفاصيل المعسكر الذى أقيم بالقاهرة ما جعل المدير الفنى يقرر عدم اقامة معسكرات بالقاهرة والعودة إلى برج العرب وعدم اقامة معسكرات جديدة بالقاهرة من جديد.

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ومن المقرر أن ينطلق معسكر الفراعنة فى السادس من يونيو المقبل استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة التى تظمها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

ويقع المنتخب الوطني الأول ضمن المجموعة الأولى للبطولة مع منتخبات زيمبابوى وأوغندا والكونغو والتى ستقام مبارياتها على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولى.