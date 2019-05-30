أحداد وبوطيب يقودان قائمة الزمالك فى مواجهة الإنتاج الحربى اليوم...

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جدة - عمرو شويل أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، قائمة الفريق لخوض مباراة الانتاج الحربي المقرر لها اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية والثلاثين للدوري.

وتضم القائمة كل من: حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح حراسة المرمى: محمود جنش وعمر صلاح خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني ومحمد عبد السلام وحمدي النقاز وحازم إمام ومحمد كماتشو Advertisements خط الوسط: محمود عبد العزيز ومحمد حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما وإبراهيم حسن وأحمد سيد زيزو وأيمن حفني ومحمود كهربا خط الهجوم: حميد أحداد وخالد بوطيب. ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وبهاء مجدي وعمر السعيد للإيقاف وعماد السيد ومصطفى فتحي وفرجاني ساسي للإصابة وأحمد مدبولي ومحمد عنتر لأسباب فنية.

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