شكرا لقرائتكم رغم التأكيد على القرار .. مؤشرات تكشف صعوبة انسحاب الأهلى من الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر مجلس إدارة النادي الأهلي للانسحاب من الدوري اعتراضا علي قرارات اتحاد الكرة بشأن استكمال مسابقة الدوري بعد بطولة أمم إفريقيا ، خاصة أن الإدارة الحمراء هددت بالانسحاب حال استكمال المسابقة بعد أمم إفريقيا.

ومن المؤكد أن انسحاب الأهلي من الدوري العام سيعرضه لعقوبات غليظة من الصعب على الفريق تحملها، لذا من المتوقع أن انسحاب الاهلي تهديدات فقط.

و يكشف الخليج 365 العقوبات التي سيتعرض لها الأهلي في حالة الانسحاب:

- هبوط الفريق للقسم الرابع، وحرمانه من المشاركة في أنشطة اتحاد الكرة وإلغاء كل نتائجه في مسابقه الدوري و بالتالي سيتوج الزمالك باللقب رسمياً.

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- سيتم حرمانه من المشاركة الإفريقية العام القادم لأن الفريق المنسحب لا يشارك فى أى بطولة افريقية الموسم التالي كما تنص لائحة اتحاد الكرة.

- و في حالة الانسحاب من الدور الثاني فقط تحتسب نتائجة بالدور الأول والفريق صاحب أكبر عدد نقاط سيكون بطلاً للدوري.