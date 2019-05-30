شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه نادي بيراميدز فريق حرس الحدود في العاشرة من مساء اليوم الخميس، على ملعب "جهاز الرياضة"، ضمن منافسات الجولة الـ34 من بطولة الدوري المصري.

ويحاول فريق بيراميدز تحقيق انتصاراً معنوياً يختم به المسابقة، خاصة أنه ضمن المشاركة ببطولة إفريقية خلال الموسم المقبل.

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019، ويدخل بيراميدز المباراة وهو يحتل المركز الثاني برصيد 69 نقطة، بعدما خاض كل مبارياته، حيث لا يوجد له أي لقاءات مؤجلة.

ويبحث الفريق عن الاستمرار في تحقيق الانتصارات، بعد الفوز الذي حققه على فريق النجوم خلال الجولة الماضية بهدفين دون رد.

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019، بينما يدخل فريق حرس الحدود المباراة وهو يحتل المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.

ويبحث فريق حرس الحدود عن تحقيق انتصاراً سيبقى في الذاكرة، خاصة أنه أمام فريق أثبت نفسه بقوة في المسابقة، بل يضم مجموعة من النجوم المميزة.

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موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019

موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود اليوم الخميس 30-5-2019، ونجح فريق بيراميدز في أن يقدم مستوى جيد للغاية خلال الموسم الحالي، حيث نجح في أن يضمن المركز الثالث ويشارك في بطولة إفريقية خلال الموسم المقبل.

بل أنه كان ينافس منذ أسابيع قليلة على لقب الدوري، لولا تراجع مستوى الفريق بشدة، الأمر الذي جعله يفقد كل فرصه في المنافسة، حيث من المنتظر أن يتم تعيين مدرب عالمي للفريق خلال الموسم المقبل، خاصة أن الأرجنتيني رامون دياز قد أعلن رحيله عن الفريق.