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جدة - عمرو شويل أحمد مجاهد .. ترزى الجبلاية ومجامل الحلفاء يواصل أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة القيام بدوره المعهود منذ أن ظهر لأول مرة بمقر الجبلاية كأحد الأذرع التى تقوم بتفصيل اللوائح لمجاملة الأندية التى يتمتع بها بعلاقات خاصة على حساب أندية أخرى. وجاءت آخر الأزمات التى ظهرت فى الآونة الأخيرة وتصدر خلالها مهندس تفصيل اللوائح تلك التى تتعلق بأزمة فريقي ناديي جولدى والطيران بدورى الدرجة الثالثة. Advertisements ونجح مجاهد فى منح هاني سعيد رئيس نادي جولدى وأحد رجاله فى الجمعية العمومية صط الانتصار على حساب الطيران فى واحدة من المشكلات التى أثارت مشاكل كبيرة خاصة وأن النادى الأخير يفتح أبوابه لاتحاد الكرة لانقاذ معسكرات المنتخب وغيرها من الأمور. وبالرغم من عدم أحقية نادي جولدي فى الحصول على قرار لصالحه وفق ما أكده عدد من مسئولي الجبلاية وقتها الا أن قرار المجلس جاء متضامنا لما أراده أحمد مجاهد فى الجبلاية.

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