شكرا لقرائتكم علاء عبدالزهرة: جماهير الزوراء وراء إبعادي عن المنتخب العراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف علاء عبد الزهرة، لاعب فريق الشرطة العراقي، أن الحملة الإعلامية لجماهير الزوراء في وسائل التواصل الاجتماعي وراء عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب العراقي الأول، خاصة وأنه يتصدر قائمة ترتيب هدافي الدوري برصيد 24 هدفا.

وقال صاحب الـ "31 عاما" في لقاء مع "العربية" يوم الأربعاء: وجهة نظر الجماهير العراقية هي أنني قدمت ما لدي، والتغيير سنة الحياة.. ويجب أن نسلم المهمة للجيل الشاب، لكن هناك أمر خاطئ بلا شك.. بالنسبة لي أقدم أفضل ما لدي داخل الملعب، وحدثت بعض المشاكل أيضا.. ولكن لا يوجد خلاف بيني وبين مدرب المنتخب.

وأضاف: حدثت حملات جماهيرية في وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مشجعي الزوراء بسبب خروجي من النادي، وأثر ذلك على عدم اختياري للمنتخب، وأعتقد أن مسؤولي المنتخب فضلوا الابتعاد عن هذه الضغوطات الجماهيرية.

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وحول المستويات التي يقدمها فريق الشرطة في الدوري، ذكر: النتائج الإيجابية تحققت بفضل تعاون الإدارة مع اللاعبين ودعم الجماهير، ولدينا فرصة كبيرة لتحقيق لقب الدوري وتبقت 9 مباريات، علما بأننا نبتعد بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسينا، والمباريات المقبلة أسهل نسبيا من مواجهات القوة الجوية الوصيف.

وحول تصدره لقائمة ترتيب الهدافين، ذكر علاء عبدالزهرة : حالفني التوفيق في معظم المباريات، إضافة إلى جهود زملائي داخل الملعب، وتمكنت من ترجمة جهودهم بإجراز الأهداف.

وكشف عن تلقيه عروضا خارجية في الفترة الماضية، وتابع: كان لدي عرضا من الرائد السعودي ووصلنا إلى مراحل متقدمة، لكن اختلفنا في مدة العقد، لأنني أفضل التوقيع لعام واحد وطلب الرائد موسمين أو ثلاث، كما تلقيت عروضا من الدوري الإماراتي.

