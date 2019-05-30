شكرا لقرائتكم فيلانويفا: سأعود إلى تشيلي في الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف التشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعب اتحاد جدة، أن علاقته بالنادي ستنتهي بعدما قضى 3 مواسم وسيعود إلى تشيلي، مشيرا إلى أن مواطنه خوسيه لويس سييرا أعاد له الثقة بعد عودته إلى تدريب الفريق خلفا للكرواتي سلافين بيليتش.

وقال فيلانويفا "33 عاما" في مقابلة مع صحيفة " pauta" التشيلية، يوم الخميس: تحدثت مع أسرتي حول مستقبلي، وسأعود إلى تشيلي في الموسم المقبل، كما سمعت عن اهتمام بعض الأندية الأميركية، ولكن لا يوجد عرض ملموس حتى الآن، لكن من الجيد أن هناك أندية كبيرة تفكر في التعاقد معي، وأنا متأكد بأنني لن أحقق ذات الأرقام السابقة، ولكن كل شيء متوقف على العقد ومن المنطقي جدا أن أنظر إلى جميع الاحتمالات.

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مقابلة فيلانويفا مع صحيفة " pauta" التشيلية

وحول تجربته في الموسم المنصرم مع اتحاد جدة في الدوري السعودي، ذكر: كان موسما صعبا على الفريق، لم نحقق نتائج جيدة في ترتيب الدوري، وتمكنا من الخروج من دوامة الهبوط قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة، وكان ينبغي أن لا نمر بهذه الظروف لأننا فريق كبير.

وأضاف: ساعدتني عودة سييرا إلى تدريب الاتحاد، وتمكنت من استعادة توازني ولعب دور ريادي في الفريق، واستطعت تقديم مستويات جيدة معه ولعبت معه في المكان الذي أشعر فيه بالراحة.

فيلانويفا خلال مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي في دوري أبطال آسيا

وأبدى فيلانويفا سعادته بعد استدعاء مواطنه باولو دياز، لاعب الأهلي السعودي، إلى قائمة منتخب تشيلي المشاركة في كوبا أميركا، موضحا: أنا سعيد جدا باستدعاء باولو إلى المنتخب، لأنه عندما يقرر اللاعب القدوم إلى هذه البطولات يفقد فرصة اللعب للمنتخب، ولكن باولو دياز لعب دورا هاما مع فريقه وقدم مستويات جيدة وآمل أن تتاح له فرصة اللعب في كوبا أميركا.. لأن الدوري السعودي قويا جدا.

