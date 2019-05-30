إصابة نيمار ليست خطيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادر النجم البرازيلي نيمار تمرينات المنتخب، الثلاثاء، بسبب ألم في الركبة اليسرى قبل أن يستبعد لاحقاً فرضية تعرضه لأي إصابة خطيرة قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق بطولة كوبا أمريكا 2019.

وأمسك لاعب باريس سان جرمان الفرنسي بركبته اليسرى بعدما شعر بألم بعد تسديد الكرة خلال الفترة الثالثة التدريبية منذ التحاقه بالمنتخب، وحاول أغلى لاعب كرة قدم في العالم معاودة التمارين، ولكنه شعر بألم جديد قبل أن يخرج من الملعب وهو يعرج وبرفقة طبيب المنتخب رودريجو لاسمار.

وأكد الاتحاد البرازيلي في بيان أن: نيمار غادر التمرين بسبب شعوره بانزعاج في ركبته اليسرى وخضع لفحوص التصوير بالرنين المغناطيسي في تيريسوبوليس برفقة طبيب المنتخب، وتم استبعاد أي فرضية لإصابة خطرة في الركبة اليسرى، لكنه بسبب الآلام سيبقى تحت العلاج والمراقبة.