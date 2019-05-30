شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة يتصدر الدوري العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي ابتعد فريق الشرطة بصدارة الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم؛ بعد فوزه على فريق الحسين بهدفين نظيفين سجلهما علاء الزهرة وميمي ليرفع رصيده إلى 70 نقطة.

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