عبدالملك بن كايد يحتفي بأصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بلاعبي ولاعبات نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، وذلك بإقامة حفل إفطار حضره سالم المفتول رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم ورجل الأعمال فهد الشيراوي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال الشيخ عبدالملك بن كايد: إن دعم ورعاية واهتمام القيادة الرشيدة بأصحاب الهمم مهد الطريق نحو التميز والنجاح والتألق في المنافسة على المراكز الأولى، وتطوير القدرات والمهارات وعكس الصورة المشرفة عن الوطن. بدوره، عبر سالم المفتول عن تقديره لمبادرات الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، وحرصه على الاهتمام بأصحاب الهمم، وتحفيزهم وتعزيز معنوياتهم. وقال: إن هذه المعطيات تمثل دافعاً قوياً نحو التميز في المنافسات الرياضية .وشهد ختام اللقاء تبادل الدروع التذكارية، وأهدى فهد الشيراوي درعاً تذكارية إلى الشيخ عبدالملك بن كايد ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم.