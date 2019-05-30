إيقاف فهد المولد لمدة عام

أعلنت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات إيقاف مهاجم اتحاد جدة فهد المولد لمدة عام بعد تعاطيه مادة محظورة من نوع Anphetamine في العينة التي أخذت له بعد مباراة النصر والاتحاد ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وبينت اللجنة أن اللاعب تنازل عن فتح العينة B ويسري إيقافه اعتبارا من 9 مايو الجاري.

وأصدرت اللجنة قراراً تأديبياً آخر لمدة عام بحق لاعب نادي الاتفاق محمد السبيعي لوجود نفس المادة في عينته.

وتضمنت القرارات بند حق الاستئناف خلال21 يوماً.