شكرا لقرائتكم خبر عن مبابي يلتقي الأيقونة فيدرر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صحيح أن الفارق العمري بين الفرنسي كيليان مبابي «20 عاما» بطل العالم ونجم التنس السويسري روجيه فيدرر 17 عاما إلا أن كليهما من طراز عالمي في رياضته. والتقى مبابي الأيقونة فيدرر على هامش مشاركة نجم التنس ببطولة فرنسا المفتوحة حاليا لأول مرة منذ 3 سنوات وأهداه قميصه في منتخب فرنسا اعترافاً بموهبته رغم أن مهاجم سان جيرمان كان بسن ال4 عندما أحرز فيدرر أول لقب من أصل 8 ببطولة ويمبلدون، ونشر فيدرر «37 عاما» الصورة على حسابه في انستجرام مرفقة بعبارة «سعيد بلقائك».

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