شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يتعاقد مع الغافري ويجدد للحارس عادل أبو بكر والان نبدء باهم واخر التفاصيل
قررت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة، تجديد عقد حارس الفريق عادل أبوبكر، بعد الاتفاق بين الطرفين على كافة التفاصيل خلال الأيام الماضية، كما اتم التعاقدمع سلطان الغافري لاعب الوحدة لدعم خط الوسط بعد رحيل محمد جمال إلى نادي العين.
وينتظر أن يعلن رسمياً، عن تجديد عقد أبوبكر لثلاثة مواسم خلال الأيام المقبلة، وذلك قبل نهاية عقده الحالي المرتبط به مع النادي إلى يونيو المقبل، لتنعكس الخطوة على استقرار مركز حراسة المرمى بالجزيرة، والذي يقوده حارس منتخبنا الوطني علي خصيف.
وكان أبوبكر، الذي قدم مستوى جيداً عندما شارك بديلاً لخصيف في الموسم الماضي، و تماثل اللاعب للشفاء من الإصابة بكسر في اليد اليمنى، وبات جاهزاً للانضمام لتحضيرات الفريق للموسم المقبل، وقد عاد اللاعب من السعودية مؤخراً عقب أداء العمرة.
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