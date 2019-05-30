المحكمة الفيدرالية تؤكد إيقاف جيروم فالك 10 أعوام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية طعن الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الفرنسي جيروم فالك، الموقوف داخلياً لعشرة أعوام؛ بسبب قضايا فساد، بحسب ما علمت وكالة «فرانس برس»، أمس الأربعاء، من مصادر متطابقة.

ورفضت المحكمة الفيدرالية، وهي أعلى سلطة قضائية في سويسرا ومقرها لوزان، طعن اليد اليمنى سابقاً للسويسري جوزيف بلاتر رئيس «الفيفا»، بحكم صادر بتاريخ 7 مايو/أيار الجاري، والذي لم تنشر أسبابه بعد، بحسب مصدر قريب من الملف.

ورداً على سؤال ل«فرانس برس»، أشار متحدث باسم الاتحاد الدولي إلى «الترحيب بحكم المحكمة الفيدرالية فيما يخص جيروم فالك».