شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد الكرة الإسباني يفوز بمنصب نائب رئيس اليويفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختير رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لويس روبياليس، بالإجماع نائباً لرئيس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للأخير الذي جرى أمس الأربعاء في باكو، عاصمة أذربيجان. وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء في بيان له أن السلوفيني الكسندر سيفرين، رئيس اليويفا، هو من اقترح اسم روبياليس لهذا المنصب، ليتم اختياره بالإجماع من قبل أعضاء اللجنة التنفيذية لاتحاد الكرة الأوروبي.

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