بوني يعود إلى تشكيلة ساحل العاج

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المهاجم ويلفريد بوني إلى تشكيلة أولية لساحل العاج تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبلين، وغاب عنها الجناح الشهير جرفينيو.

وطالبت الجماهير بعودة جرفينيو، لاعب أرسنال الإنجليزي سابقاً، بعد بروزه مع فريقه بارما الإيطالي في الموسم المنصرم.