شكرا لقرائتكم خبر عن بوني يعود إلى تشكيلة ساحل العاج والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد المهاجم ويلفريد بوني إلى تشكيلة أولية لساحل العاج تستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في مصر بين 21 حزيران/يونيو و19 تموز/يوليو المقبلين، وغاب عنها الجناح الشهير جرفينيو.
وطالبت الجماهير بعودة جرفينيو، لاعب أرسنال الإنجليزي سابقاً، بعد بروزه مع فريقه بارما الإيطالي في الموسم المنصرم.
كانت هذه تفاصيل خبر بوني يعود إلى تشكيلة ساحل العاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.