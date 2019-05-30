فيكتوري تيم جاهز للجولة الثانية من مونديال الزوارق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك «الفيكتوري تيم» في منافسات الجولة الثانية من بطولة العالم للزوارق السريعة التي يشرف عليها الاتحاد الأمريكي «ا ب ب ا» وستجرى يومي الجمعة والسبت المقبلين، حيث ينافس أمراء البحار وبقوة على لقب الفئة الأولى بزورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي الذي أعلن المنافسة منذ الجولة الأولى بحلوله في المركز الثاني للترتيب العام في الجولة الأولى.

ويتوجه وفد المؤسسة برئاسة حريز المر محمد بن حريز رئيس مجلس إدارة فيكتوري تيم وغانم خميس المري عضو مجلس الإدارة إلى مدينة أولبيا الإيطالية وذلك استعدادا لمتابعة مشاركة فريق الدراجات المائية في المرحلة الثانية من بطولة العالم ،التي تقام هناك من الجمعة إلى الأحد المقبل.