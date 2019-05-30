الوحدة يلاقي النصر السعودي في دور ال16 بدوري أبطال آسيا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يلاقي فريق الوحدة الاماراتي متصدر المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا نظيره النصر السعودي في دور الستة عشر من المسابقة القارية، وذلك عقب تعادل الأخير مع ذوب آهن الايراني بدون أهداف خلال لقاء الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات للبطولة الآسيوية والذي أقيم مساء أمس ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الأولى.

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