شكرا لقرائتكم خبر عن تشيلسي بطلاً ل «يوروبا ليج» برباعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج فريق تشيلسي بطلاً للدوري الأوروبي «يوروبا ليج» للمرة الثانية في تاريخه وذلك عقب الفوز على آرسنال 4-1 خلال اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء على الملعب الأوروبي بالعاصمة الأذربيجانية باكو كأول نهائي إنجليزي للبطولة الأوروبية، ويعود به البلوز إلى منصات التتويج الأوروبية بعد غياب دام 7 سنوات. سجل أهداف اللقاء للبلوز في الشوط الثاني كل من الفرنسي أوليفيه جيرو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 49، وسجل الهدف الثاني الإسباني بيدور رودريغيز في الدقيقة 60، ومن ركلة جزاء سجل البلجيكي ايدن هازارد الهدف الثالث في الدقيقة 65، والرابع في الدقيقة 79 عن طريق اللاعب نفسه من ركلة جزاء، وقلص آرسنال الفارق في الدقيقة 69 عن طريق أيوبي.
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